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MADISON—Michael E. “Woody” Wood, age 57, of Madison passed away on March 28, 2019, after a long battle with health issues.

Mike did not want a funeral, instead he wanted to be cremated with a Celebration of Life to be held at a later date yet to be determined. Memorial contributions can be made to Dane County Humane Society.

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the life of: Wood, Michael E. "Woody"
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