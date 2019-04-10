...STRONG EASTERLY WINDS TONIGHT AND THURSDAY...
...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 1 PM CDT
THURSDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
WIND ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 1 PM
CDT THURSDAY.
* WINDS...STRONG EAST WINDS OF 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45
MPH TONIGHT THROUGH THURSDAY MORNING.
* IMPACTS...DRIVING WILL BE DIFFICULT FOR LIGHTWEIGHT OR HIGH
PROFILE VEHICLES, ESPECIALLY ALONG NORTH-SOUTH ROADS. LOOSE
OUTDOOR OBJECTS MAY BE BLOWN AROUND. MINOR TREE DAMAGE IS
POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY MEANS THAT WINDS OF 45 MPH ARE EXPECTED. WINDS
THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT...ESPECIALLY FOR HIGH
PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION.
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