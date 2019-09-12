STOUGHTON - Leslie E. Willison, age 70, of Stoughton, passed away on Monday, Sept. 9, 2019, at Meriter Hospital.

A celebration of life will be held at MAPLE TREE APARTMENTS, 1650 Hanson Rd., Stoughton, on Saturday, Sept. 14, 2019 at 12:30 p.m., along with a luncheon. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

To send flowers to the family of Leslie Willison, please visit Tribute Store.

Gunderson Stoughton

Funeral & Cremation Care

1358 Hwy. 51 at Jackson St.

(608) 873-4590

Events

Sep 14
Celebration of Life
Saturday, September 14, 2019
12:30PM
Maple Tree Apartments
1650 Hanson Rd.
Stoughton, Wisconsin 53589
Order flowers for Leslie's Celebration of Life
Guaranteed delivery before Leslie's Celebration of Life begins.

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