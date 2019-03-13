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MIDDLETON - James Oliver Williams quietly passed away on March 12, 2019, he was 63 years old.

He is preceded in death by his parents, Oliver and Marilyn (Poetzl) Williams. He is survived by daughters, Clare and Dana Williams; brothers, Clifford (Colleen) Williams, Glen (Lynne) Williams; sister, Gail (Robert) Schmiedlin; along with many other family and friends.

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May you rest in peace in God's loving hands. A small, private service will be held at a later date.

In lieu of flowers, donations may be made in Jim's memory to the Dane County Humane Society, 5123 Voges Road, Madison, WI 53718. Please share a memory at www.CressFuneralService.com.

Cress Funeral and Cremation Service

6021 University Ave., Madison

(608) 238-8406

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the life of: Williams, James O.
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