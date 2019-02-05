Try 1 month for 99¢

MADISON - Georgia R. (Kreuzer) Williams, age 81, died peacefully on the afternoon of Saturday, Feb. 2, 2019, after a 12-year battle with Parkinson's.

A memorial service celebrating her life will be held at St. Dennis Catholic Church in Madison at a later date.

Sign up to get each day's obituaries sent to your email inbox

Sign up here to receive a daily email alert of local and national obituaries

Donations may be made in Georgia's name to the Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research or a charity of your choice.

A full obituary will be published at a later date. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

Tags

Celebrate
the life of: Williams, Georgia Rose
Send Flowers
Or call 888-579-7982 to order by phone.