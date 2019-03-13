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MCFARLAND / MADISON - Amy G. Williams was granted her angel wings on March 8, 2019. She was the daughter of Ralph Williams and Julie Spink; sister to Corry Spink, Josh Williams, Ethan Williams, Spencer Williams and Amber Williams. She was partner to Francisco Ramos. She will be missed by all who knew her.

There will be a Celebration of Amy's Life on Sunday, March 24, 2019, from 12 noon until 3 p.m., at People's United Methodist Church, 103 North Alpine Parkway, Oregon.

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the life of: Williams, Amy G.
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