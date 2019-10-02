MADISON - Robert "Bob" E. West, age 77, passed away on Tuesday, Oct. 1, 2019. A Full obituary will appear in Sunday's paper.

To plant a tree in memory of Robert West as a living tribute, please visit Tribute Store.

Ryan Funeral Home & Cremation Service

Verona Chapel

220 Enterprise Drive

608-845-6625

www.ryanfuneralservice.com

Events

Listen up!

Sign up for our Podcasts email!

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.