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NEW GLARUS - LaVern K. "Chub" Wells, age 80, passed away on Friday, March 8, 2019, at the Monroe Clinic Hospital.

A memorial service will be held at 11:30 a.m. on Friday, March 15, 2019, at the SWISS UNITED CHURCH OF CHRIST, 18 Fifth Ave., New Glarus, Wis., with the Rev. Kim Moeller officiating. A gathering of relatives and friends will precede the memorial service from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. at the church on Friday.

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The Zentner-Beal Funeral Home of New Glarus is assisting the family. An online memorial with guestbook is available at www.bealfuneralhomes.com.

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the life of: Wells, LaVern K. "Chub"
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