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MADISON - James "Jim" Teal, age 72, passed away on Friday, Jan. 18, 2019.

Visitation will be from 10 a.m. to 12 noon, on Thursday, Jan. 24, 2019, at CRESS FUNERAL HOME, 3325 E. Washington Ave., Madison, with a funeral service to begin at 12 noon. Please share your memories at www.CressFuneralService.com.

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Cress Funeral and Cremation Service

3325 East Washington Ave., Madison

(608) 249-6666

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the life of: Teal, James "Jim"
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