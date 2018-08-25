...A FLOOD WARNING FOR A DAM FLOODGATE RELEASE REMAINS IN EFFECT
UNTIL 430 PM CDT SUNDAY FOR CENTRAL DANE COUNTY...
AS OF 4 AM CDT, THE CITY OF MADISON WEBSITE CONTINUES TO REPORT
MULTIPLE ROAD CLOSURES IN THE VICINITY OF WHERE THE YAHARA RIVER
CUTS THROUGH THE ISTHMUS DUE TO FLOODING RESULTING FROM WATER BEING
RELEASED FROM LAKE MENDOTA VIA THE TENNEY DAM.
PORTIONS OF EAST JOHNSON, EAST WASHINGTON, MAIN AND MIFFLIN STREETS
REMAIN CLOSED DUE TO FLOODING. MANY ROADS HAVE WATER ON THEM OR ARE
CLOSED. PLEASE VISIT THE CITY OF MADISON'S WEBSITE FOR ADDITIONAL
INFORMATION.
HENCE AN AREAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FOR DOWNTOWN MADISON
THROUGH SUNDAY AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE AROUND BARRICADES AND THROUGH FLOODED AREAS.
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