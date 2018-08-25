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MADISON—Virginia L. Swenson, age 90, of Madison, passed away on Thursday, Aug. 23, 2018. Funeral services are pending. A full obituary will appear in the Sunday, Sept. 23, 2018, edition.

Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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