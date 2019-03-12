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SPRINGFIELD TOWNSHIP - William E. "Bill" Swadley Sr., age 89, passed away peacefully at home on Friday, March 8, 2019, following a brief illness with cancer. 

A full obituary and plans for the Celebration of Bill's Life, will be published at a later date. Please share your memories at www.cressfuneralservice.com.

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Cress Funeral and Cremation Service

5785 Highway Q, Waunakee

(608) 849-4513

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Celebrate
the life of: Swadley, William E. "Bill" Sr.
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