...INCREASING POTENTIAL FOR FLOODING THIS WEEK...
.A MILD AND WET LOW PRESSURE SYSTEM TRACKING THROUGH THE MIDWEST
WILL BRING SEVERAL ROUNDS OF SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS TO
SOUTHERN WISCONSIN TONIGHT THROUGH FRIDAY. AROUND AN INCH OF
TOTAL RAINFALL IS EXPECTED, ALTHOUGH LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE
POSSIBLE.
MANY RIVERS ARE EXPECTED TO REACH MINOR FLOOD STAGE OVER
THE NEXT FEW DAYS, AND SEVERAL RIVERS ARE FORECAST TO REACH
MODERATE OR MAJOR FLOOD STAGES BY THE WEEKEND. LOW LAND FLOODING
IS LIKELY DUE TO OVERFLOWING DITCHES FROM SNOW MELT IN THE FIELDS
AND MARSHES. URBAN FLOODING IS A CONCERN DUE TO STORM DRAINS
BLOCKED FROM ICE AND DEBRIS.
...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH FRIDAY
MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
* FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH
CENTRAL WISCONSIN, AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND
SHEBOYGAN. IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN,
GREEN LAKE, IOWA, LAFAYETTE, MARQUETTE, ROCK, AND SAUK. IN
SOUTHEAST WISCONSIN, DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE,
OZAUKEE, RACINE, WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH FRIDAY MORNING
* SEVERAL ROUNDS OF RAIN WITH MILD TEMPERATURES WILL MELT MOST OF
THE EXISTING SNOW PACK OVER SOUTHERN WISCONSIN. RAIN AND MELTING
SNOW ONTO FROZEN GROUND WILL RUN OFF INTO DITCHES, STREAMS, AND
RIVERS THIS WEEK.
* AREAS OF FLOODING ARE LIKELY, INCLUDING URBAN AREAS DUE TO STORM
DRAINS BLOCKED BY ICE AND DEBRIS, LOW LANDS WITH WATER OVER
RURAL ROADS, AND RISING WATER LEVELS ON MANY RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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