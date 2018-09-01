...A FLOOD WARNING FOR A DAM FLOODGATE RELEASE REMAINS IN EFFECT
UNTIL 430 PM CDT SUNDAY FOR NORTHEASTERN DANE COUNTY...
AT 1230 PM CDT, MADISON CITY OFFICIALS CONTINUE TO REPORT MULTIPLE
ROAD CLOSURES IN THE VICINITY OF WHERE THE YAHARA RIVER CUTS THROUGH
THE ISTHMUS ON THE EAST SIDE OF MADISON. THIS IS DUE TO FLOODING
RESULTING FROM WATER BEING RELEASED FROM LAKE MENDOTA VIA THE TENNEY
DAM.
FLOOD WATERS ARE AFFECTING SOME ROADS EAST OF BLAIR STREET,
INCLUDING EAST JOHNSON STREET WHICH IS CLOSED. EAST WASHINGTON
AVENUE HAS A FEW INCHES OF WATER ON THE OUTSIDE LANE, BUT ALL LANES
ARE OPEN. PLEASE VISIT THE CITY OF MADISON'S WEBSITE FOR ADDITIONAL
INFORMATION.
ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE EXPECTED THROUGH
SUNDAY.