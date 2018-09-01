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COTTAGE GROVE—Clyde E. “Gene” Storner, age 73, passed away on Wednesday, Aug. 1, 2018. A celebration of Gene’s life will be held at NORA’S, 1843 US Highway 12 and 18, Deerfield, on Saturday, Sept. 15, 2018, beginning at 2 p.m.

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Celebrate
the life of: Storner, Clyde E. "Gene"
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