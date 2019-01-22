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RANDOLPH / SUN PRAIRIE - Sue Stegmann, age 70, passed away on Monday, Jan. 21, 2019. Funeral services will be held at 11:30 a.m., on Saturday, Jan. 26, 2019, at CRESS FUNERAL HOME in Sun Prairie. Visitation will be held from 9:30 a.m. until the time of services Saturday. Refreshments will follow.

A full obituary to follow. Please share your memories of Sue at www.CressFuneralService.com.

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Cress Funeral Services

1310 Emerald Terrace, Sun Prairie

(608) 837-9054

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the life of: Stegmann, Sue
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