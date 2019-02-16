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MONONA / MCFARLAND - Ila Mae Sorensen, age 97, passed away peacefully in her sleep on Saturday, Feb. 16, 2019. Funeral arrangements are pending.

A full obituary will be published in Wednesday's edition. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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Gunderson Stoughton

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