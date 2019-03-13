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MERRIMAC - Karen M. Shanks, age 54, lost her battle with mental illness on Saturday, March 2, 2019, at her home in Merrimac.

A Memorial Service will be held at 11 a.m. on March 16, 2019, at MERRIMAC UNITED METHODIST CHURCH, 25 Church St., Merrimac, with Pastor Roxi Gnatzig officiating. A visitation will be held from 10 a.m. until the time of service, with luncheon to follow at the Merrimac Village Hall. Interment will be held at a later date in the Merrimac Oak Hill Cemetery. Online condolences may be made at hooversonfuneralhomes.com.

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