REEDSBURG/LAKE DELTON - Hazel D. Blakeslee Seamans, age 91, died on Sunday, Sept. 29, 2019, at Our House Senior Living.

Funeral services will be conducted at 11 a.m. on Wednesday, Oct. 2, 2019, at First Baptist Church in Reedsburg with Pastor Bob Brandhagen officiating. Interment will be in Greenwood Cemetery. There will be a visitation after 9:30 a.m. on Wednesday at the church. In lieu of flowers, memorials to a charity of your choice would be appreciated.

To plant a tree in memory of Hazel Seamans as a living tribute, please visit Tribute Store.

www.hooffuneralhome.com

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