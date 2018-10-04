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POYNETTE—Lilly M. Schutz, age 97, passed away on Thursday, Oct. 4, 2018. She was born in Leeds Township to Otto and Minnie (Krier) Manthe on Nov. 23, 1920.

Funeral services will be held at DEKORRA LUTHERAN CHURCH, N3099 Smith Road, Poynette, on Monday, Oct. 8, 2018, at 11 a.m., with Rev. Michael Lee officiating. Burial will follow at Hillside Cemetery. Visitation will be at the church from 10 a.m. until the time of service.

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Pflanz Mantey Mendrala Funeral Home in Poynette (www.pmmfh.com) is assisting the family.

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