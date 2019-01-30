...DANGEROUS COLD PERSISTS THROUGH TONIGHT...
TEMPERATURES WILL AGAIN FALL TO BETWEEN 25 AND 35 DEGREES BELOW
ZERO ACROSS MOST OF THE AREA TONIGHT, WITH WIND CHILLS AROUND 50
BELOW ZERO.
TAKE THE COLD SERIOUSLY. FROSTBITE CAN OCCUR IN AS LITTLE AS
5 MINUTES. AVOID GOING OUTSIDE FOR ANY LENGTH OF TIME. IF YOU
MUST TRAVEL, BE AWARE THAT BLOWING AND DRIFTING SNOW HAS CAUSED
SNOW COVERED OR ICY ROADWAYS IN MANY LOCATIONS. STAY SAFE, STAY
INDOORS.
...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CST
THURSDAY...
* WHAT...DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS. WIND CHILLS WILL QUICKLY
FALL TO AROUND 40 BELOW ZERO THIS EVENING, WITH VALUES FALLING
AS LOW AS 50 BELOW ZERO OVERNIGHT.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...UNTIL 10 AM CST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND CHILL WARNING MEANS THE COMBINATION OF VERY COLD AIR AND
THE WIND WILL CREATE DANGEROUSLY LOW WIND CHILL VALUES. FROSTBITE
CAN OCCUR QUICKLY AND EVEN HYPOTHERMIA OR DEATH IF PRECAUTIONS
ARE NOT TAKEN.
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