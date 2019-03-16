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MADISON - Soterieos Diamond "Sam" Ramos (DeSelle), age 87, passed away March 14, 2019, at Meriter Hospital. A Celebration of Life is scheduled for March 29, 2019, from 5 p.m. to 8 p.m. at the CRESS CENTER, 6021 University Ave., Madison, Wis. A full obituary will appear in this paper on March 24, 2019.

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Cress Center

Funeral and Cremation Service

6021 University Ave., Madison

(608) 238-8406

Celebrate
the life of: Ramos (DeSelle), Soterieos Diamond "Sam"
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