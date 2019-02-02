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FITCHBURG - Charles Albert "C.A." Quinn, age 82, passed away on Saturday, Feb. 2, 2019, at Agrace HospiceCare. Funeral arrangements are pending. A full obituary will be published at a later date.

Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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Gunderson Fitchburg

Funeral & Cremation Care

2950 Chapel Valley Road

(608) 442-5002

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the life of: Quinn, Charles Albert "C.A."
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