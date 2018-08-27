...FLASH FLOOD WATCH FOR LATE TONIGHT THROUGH WEDNESDAY MORNING...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM CDT TUESDAY
THROUGH WEDNESDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND SHEBOYGAN. IN SOUTH
CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN LAKE, MARQUETTE, AND
SAUK. IN SOUTHEAST WISCONSIN, DODGE, JEFFERSON, MILWAUKEE,
OZAUKEE, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* FROM 1 AM CDT TUESDAY THROUGH WEDNESDAY MORNING
* PERIODS OF HEAVY RAIN ARE POSSIBLE TONIGHT AND AGAIN TUESDAY
AFTERNOON AND NIGHT. TOTAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES
ARE EXPECTED, BUT LOCALIZED AMOUNTS OF 4 INCHES OR MORE ARE
POSSIBLE.
* FLASH FLOODING IN URBAN AREAS WILL BE POSSIBLE IF 1 TO 3
INCHES OF RAIN OR MORE FALLS IN A SHORT PERIOD OF TIME. FLASH
FLOODING WILL BE POSSIBLE IN RURAL AREAS THAT HAVE ALREADY
RECEIVED SEVERAL INCHES OF RAIN THIS PAST WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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