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MIDDLETON—Mary Ruth (McDonald) Peterson passed away peacefully on Sunday, Aug. 26, 2018. A Mass of Christian Burial will be held at ST. BERNARD CATHOLIC CHURCH, 7450 University Ave., Middleton, at 11 a.m. on Friday, Aug. 31, 2018. Visitation will be held at the church from 10 a.m. until the time of the Mass on Friday.

A full obituary will appear in Wednesday’s edition. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Gunderson West

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7435 University Ave.

(608) 831-6761

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