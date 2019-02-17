Try 1 month for 99¢

CROSS PLAINS / BLACK EARTH - Mary Parrell, age 89, passed away on Saturday, Feb. 16, 2019, at Agrace HospiceCare. A Mass of Christian Burial will be held at ST. FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH, 2947 Thinnes St, Cross Plains, at 11 a.m. on Thursday, Feb. 21, 2019. Visitation will be held at the church from 4 p.m. until 7 p.m. on Wednesday, Feb. 20, 2019, and again from 10 a.m. until the time of the Mass on Thursday.

A full obituary will be published in Wednesday's edition. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Sign up to get each day's obituaries sent to your email inbox

Sign up here to receive a daily email alert of local and national obituaries

Gunderson Cross Plains

Funeral & Cremation Care

2421 Church St.

(608) 798-3141

Celebrate
the life of: Parrell, Mary
Send Flowers
Or call 888-579-7982 to order by phone.