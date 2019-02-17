...SNOW CONTINUES ACROSS THE AREA...
.LIGHT TO MODERATE SNOW WILL PERSIST THROUGH MUCH OF THE
AFTERNOON. OCCASIONAL BURSTS OF MODERATE TO HEAVY SNOW WILL BE
POSSIBLE, WHICH WILL BRIEFLY REDUCE VISIBILITIES TO LESS THAN A
HALF MILE AT TIMES.
SNOW WILL BECOME MORE FOCUSED ACROSS THE LAKESHORE COUNTIES BY
LATE THIS EVENING, AS ONE OR MORE BANDS OF LAKE EFFECT SNOW TAKE
SHAPE. THESE BANDS SHOULD EVENTUALLY FORM INTO A SINGLE BAND,
WHICH WILL TRANSITION SOUTH ALONG THE LAKESHORE AS WINDS BECOME
MORE NORTHERLY OVERNIGHT.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM CST
MONDAY...
* WHAT...SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES.
STORM TOTAL SNOW OF 3 TO 6 INCHES EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST WISCONSIN.
* WHEN...UNTIL 3 AM CST MONDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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