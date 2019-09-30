TODAY'S OBITUARIES

BATT, Rev. Samuel, 98; Columbus

JONES, Kevin Eugene; Madison

MALM, John R., 73; Madison

SEAMANS, Hazel D., 91; Reedsburg/Lake Delton

TANKE, Jon, 58; Middleton

OTHER DEATHS

CUSHMAN, Alvin M., 73, Saturday, Berry

TODAY'S FUNERALS

KRALL, Arlene, 11 a.m., Gunderson East Funeral and Cremation Care, 5203 Monona Drive, Madison

MCCANN, Barbara, noon, Oakwood East-Tree of Life Chapel, 5565 Tancho Drive, Madison

See all published obituaries on Madison.com.

To plant a tree in memory of October OBIT INDEX WSJ for Tuesday, 2019 as a living tribute, please visit Tribute Store.

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