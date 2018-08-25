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MADISON—Lynne Nale, age 76, of Madison, passed away on Friday, Aug. 24, 2018. Funeral services are pending. A full obituary will appear in Monday’s edition. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Gunderson East

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(608) 221-5420

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