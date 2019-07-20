DODGEVILLE - James C. Murn, age 94, of Dodgeville, passed away on Wednesday, July 17, 2019, after a long and fruitful life. Jim is survived by his wife Marge Daentl; his daughter Sherry (Ray) Einerson; his three sons James (Sue Winn), David (Mary) and Charles (Jackie); as well as nine grandchildren and eight great-grandchildren; his daughter-in-law Marcia Murn; other relatives and friends. He was preceded in death by his parents; his son Scott and his three brothers and three sisters. A Memorial Mass of Christian Burial will be celebrated at 11 a.m. on Tuesday, July 23, 2019, at ST. JOSEPH’S CATHOLIC CHURCH in Dodgeville. Father Tafadzwa Kushamba will officiate. Inurnment will be held in East Side Cemetery in Dodgeville. Friends may call from 4 p.m. until 7 p.m. on Monday at the GORGEN-McGINLEY & AYERS FUNERAL HOME in Dodgeville and from 10 a.m. until time of Mass on Tuesday at the church.

Gorgen-McGinley & Ayers Funeral Home

400 E. Grace Street

Dodgeville

www.gorgenfh.com

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the life of: Murn, James C.
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