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MADISON - Jack W. Mortensen was born April 1, 1935, and died Sunday, May 19, 2019, at the age of 84.

He is survived by his wife, Barbara; and three children, Gregory, Gary and Beth.

Services will be announced at a later date. To view and sign this guest book, please visit www.ryanfuneralservice.com.

Ryan Funeral Home & Cremation Services

5701 Odana Road

(608) 274-1000

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