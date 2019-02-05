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MADISON - Timothy Kevin Morrison, age 48, passed away on Monday, Jan. 21, 2019 at St. Mary's Hospital following a stroke.

A memorial service will be held at 1 p.m., on Saturday, Feb. 9, 2019 at ST. PETER CATHOLIC CHURCH, 5001 N. Sherman Ave., followed by a gathering in the fellowship hall until 4 p.m. To view and sign this guestbook, please visit www.ryanfuneralservice.com.

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Ryan Funeral Home & Cremation Services

2418 N. Sherman Ave.

(608) 249-8257

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