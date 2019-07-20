MADISON - Irene Mary Meyer (Ibler), age 89, passed away on Monday, July 15, 2019. She was born in South Africa, on May 2, 1930, to John and Irene (Malston) Ibler. Private services were held.

Celebrate
the life of: Meyer, Irene Mary
Send Flowers
Or call 888-579-7982 to order by phone.

Listen up!

Sign up for our Podcasts email!

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.