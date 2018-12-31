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MADISON - Ruth L. (Fess) McDonald, age 88, of Madison, passed away on Saturday, Dec. 29, 2018, at Meriter Hospital. A Mass of Christian Burial will be held at ST. PETER CATHOLIC CHURCH, 5001 N. Sherman Ave., Madison, at 11 a.m. on Saturday, Jan. 5, 2019. Visitation will be held at the GUNDERSON EAST FUNERAL AND CREMATION CARE, 5203 Monona Drive, Madison, from 4 p.m. until 7 p.m., with a Rosary being recited at 6:30 p.m., on Friday, Jan. 4, 2019.

A full obituary will appear in the Thursday edition. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

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the life of: McDonald, Ruth L. (Fess)
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