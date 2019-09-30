MADISON - John R. Malm, age 73 died Sunday at Agrace HospiceCare in Fitchburg. He was born on Jan. 25, 1946, the son of Arthur and Mary Jane (Petty) Malm. Per John's wishes, there will be no services. Ward-Hurtley Funeral Home Evansville is assisting the Family. Condolences may be expressed at Wardhurtley.com

To plant a tree in memory of John Malm as a living tribute, please visit Tribute Store.

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