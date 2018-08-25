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MIDDLETON—Louis J. Maher, 84, retired Professor of Geology at UW-Madison, died peacefully at home on Wednesday, Aug. 22, 2018. A Celebration of Life will be held at a later date.

Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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the life of: Maher, Louis J.
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