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DENVER, Colo. - William "Bill" Lund passed away Jan. 11, 2019, at the age of 95.

To sign the online guestbook, please visit the All Veterans Funeral & Cremation website, https://www.allveterans.com/obituaries/william-robert-lund/.

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