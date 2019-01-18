Try 1 month for 99¢

REEDSBURG—Alice M. Lombard, age 98, died on Friday, Jan. 18, 2019.

A Mass of Christian Burial will be conducted at 11:30 a.m., on Monday, Jan. 21, 2019, at SACRED HEART CATHOLIC CHURCH in Reedsburg. There will be a visitation from 2 p.m. to 5 p.m., on Sunday at HOOF FUNERAL HOME in Reedsburg, and after 10:30 a.m., on Monday at the church.

Sign up to get each day's obituaries sent to your email inbox

Sign up here to receive a daily email alert of local and national obituaries

www.hooffuneralhome.com

www.hooffuneralhome.com

Tags

Celebrate
the life of: Lombard, Alice M.
Send Flowers
Or call 888-579-7982 to order by phone.