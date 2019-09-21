MADISON—Frederick O. Leidel, age 102, of Madison, passed away on Friday, Sept. 20, 2019. Funeral arrangements are pending. A full obituary will be published at a later date. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

To plant a tree in memory of Frederick Leidel as a living tribute, please visit Tribute Store.

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