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WATERTOWN - Barbara J. Lehr, age 72, of Watertown, passed away on Thursday, Jan. 31, 2019.

Funeral services will be held at GUNDERSON EAST FUNERAL AND CREMATION CARE, 5203 Monona Drive, Madison, at 4 p.m. on Thursday, Feb. 7, 2019. Burial will be held at a later date at Roselawn Memorial Park. Visitation will be at the funeral home from 1 p.m. until the time of the service on Thursday. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

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