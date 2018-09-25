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MADISON—Eugene Klinzing, age 84, passed away on Tuesday, Sept. 4, 2018, while at his home. A Celebration of Life will be held from 1 p.m. to 4 p.m., on Saturday, Sept. 29, 2018, at Kavanaugh’s Esquire Club, 1025 N. Sherman Ave., Madison.

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2418 N. Sherman Ave.

(608) 249-8257

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Celebrate
the life of: Klinzing, Eugene
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