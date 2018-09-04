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OREGON—Karen Beth Klappauf, age 65, of Oregon, passed away surrounded by her loving family on Monday, Sept. 3, 2018, at UW Hospital. Funeral arrangements are pending. A full obituary will be published in Sunday’s edition. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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