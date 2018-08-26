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MIDDLETON—Melvin T. “Mel” Kjorlie Jr. of Middleton/Ashton, passed away at his home with his family by his side on Saturday, Aug. 25, 2018. Funeral services are pending.

A full obituary will appear in Wednesday’s edition. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Gunderson West

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the life of: Kjorlie, Melvin T. "Mel" Jr.
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