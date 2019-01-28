...SNOW CONTINUES FOR MUCH OF SOUTHERN WISCONSIN... ...DANGEROUS
COLD WILL ARRIVE TUESDAY...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 AM TO 6 PM CST
TUESDAY...
...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM TUESDAY TO NOON
CST THURSDAY...
* WHAT...SNOW AND BLOWING SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF
AROUND ONE INCH. VERY COLD WIND CHILLS WILL DEVELOP LATE
TONIGHT AND PERSIST THROUGH TUESDAY AFTERNOON. WIND CHILLS OF 20
TO 35 BELOW ZERO EXPECTED. DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS WILL
ARRIVE TUESDAY EVENING AND LINGER THROUGH THURSDAY MORNING. WIND
CHILLS OF 35 TO 55 BELOW ZERO EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, FROM 4 AM TO 6 PM CST
TUESDAY. FOR THE WIND CHILL WARNING, FROM 6 PM TUESDAY TO NOON
CST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE. THE
DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
SKIN IN AS LITTLE AS 5 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
A WIND CHILL WARNING MEANS THE COMBINATION OF VERY COLD AIR AND
THE WIND WILL CREATE DANGEROUSLY LOW WIND CHILL VALUES. FROSTBITE
CAN OCCUR QUICKLY AND EVEN HYPOTHERMIA OR DEATH IF PRECAUTIONS
ARE NOT TAKEN.
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&