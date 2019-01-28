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MIDDLETON / ASHTON - Alice K. Kjorlie, age 83, of Ashton/Middleton, passed away peacefully at Agrace HospiceCare on Monday, Jan. 28, 2019. Services are pending. A complete obituary will appear in the Wednesday edition.

Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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Gunderson West

Funeral & Cremation Care

7435 University Ave.

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