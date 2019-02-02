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MADISON - Mary Louise Kauper, age 84 of Madison, passed away on Nov. 18, 2018.

A Visitation and Memorial service will be held on Friday, Feb. 8, 2019, at CALVARY GOSPEL CHURCH, 5301 Commercial Ave, Madison. Visitation is from 3 p.m. until 8 p.m., with the Memorial at 6 p.m. A full obituary was published on Dec. 2, 2018.

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