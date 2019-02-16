...PROLONGED PERIOD OF LIGHT SNOW STARTING LATE TONIGHT...
.SNOW WILL OVERSPREAD THE AREA LATE TONIGHT INTO EARLY SUNDAY
MORNING. WIDESPREAD SNOW IS EXPECTED THROUGH MID DAY SUNDAY, WITH
AREAS OF LAKE ENHANCED OR LAKE EFFECT SNOW PERSISTING NEAR THE
LAKESHORE INTO SUNDAY NIGHT. ANY LINGERING SNOW SHOULD END BY
EARLY MONDAY MORNING.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM SUNDAY TO 3 AM CST
MONDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES
EXPECTED. THE HIGHEST AMOUNTS WILL BE ACROSS SOUTH CENTRAL AND
SOUTHWESTERN WISCONSIN.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST WISCONSIN.
* WHEN...FROM 3 AM SUNDAY TO 3 AM CST MONDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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