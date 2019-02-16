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WAUNAKEE - James "Jim" Jukes, age 86, of Waunakee, died on Wednesday, Feb. 13, 2019, at the Waunakee Manor Health Care Center.

Jim is survived by his wife of 65 years, Phyllis; a daughter, Beth; sons, Eric and Jeff (Arline), five grandchildren and six-great-grandchildren.

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Per Jim's request a private family service will be held. Please share your memories at www.CressFuneralService.com.

Winn-Cress

Funeral and Cremation Service

5785 Highway Q, Waunakee

(608) 849-4513

 

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the life of: Jukes, James "Jim"
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