MADISON - Kevin Jones passed away unexpectedly on Sept. 16th, 2019. Kevin worked at CWC. Kevin enjoyed playing guitar, working on cars and flying R/C airplanes. He is survived by his mother, Luella Jones of Rhinelander, Wis; brothers, Casey Jones (Sherri) , Kirby (Laurie Nelson) Jones; sisters, Bonnie Oasen of Madison, Tammy (Mike) Stanton of Wisconsin Dells. Preceded in death by his father, Stanley Jones. A celebration of life will be announced at a later date.

To plant a tree in memory of Kevin Jones as a living tribute, please visit Tribute Store.

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