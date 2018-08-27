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MADISON—Melba Jesudason, age 86, of Madison, passed away on Sunday, July 29, 2018, in Little Rock, Ark.

A memorial service will be held at GRACE EPISCOPAL CHURCH, 116 W. Washington Ave., Madison, at 3 p.m. on Friday, Sept. 14, 2018. A reception for friends and family will follow the service at the church’s Guild Hall.

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To contact the family, please email melbajesudasonmemorial@gmail.com.

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the life of: Jesudason, Melba M.
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