Try 3 months for $3

SPARTA - Rodney Jensen, age 72, of Sparta, passed away on Monday, March 11, 2019.

A Funeral Service will be held at GUNDERSON EAST FUNERAL AND CREMATION CARE, 5203 Monona Drive, Madison, at 1 p.m. on Thursday, March 14, 2019. Visitation will be held at the funeral home from 11 a.m. until the time of the service on Thursday. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Sign up to get each day's obituaries sent to your email inbox

Sign up here to receive a daily email alert of local and national obituaries

Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

Tags

Celebrate
the life of: Jensen, Rodney
Send Flowers
Or call 888-579-7982 to order by phone.