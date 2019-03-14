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MADISON - Darlene R. Jensen, age 80, passed away on Wednesday, March 13, 2019.

A Mass of Christian Burial will be held at 11 a.m. on Saturday, March 16, 2019, at Good Shepherd Parish, ST. JOSEPH CHURCH, 1905 W. Beltline Highway, Madison, with Monsignor Tom Baxter presiding. A visitation be held from 10 a.m. until time of he Mass on Saturday at the church. 

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A full obituary will be published at a later date.

Ryan Funeral Home & Cremation Services

5701 Odana Road

(608) 274-1000

www.ryanfuneralservice.com

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