...MAJOR WINTER STORM POSSIBLE SUNDAY NIGHT AND MONDAY...
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY EVENING
THROUGH MONDAY AFTERNOON...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 7 TO
10 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...FROM SUNDAY EVENING THROUGH MONDAY AFTERNOON.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING
COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE
TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
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