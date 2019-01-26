Try 1 month for 99¢

RACINE - Cheryle M. "Cherry" Hughes, age 90, died on Saturday, Jan. 19, 2019, in Racine.

According to Cherry's wishes, there will be no service.

Sign up to get each day's obituaries sent to your email inbox

Sign up here to receive a daily email alert of local and national obituaries

In lieu of memorials, contributions can be directed to the World Wildlife Fund or the Dane County Humane Society. For online condolences please visit www.draeger-langendorf.com.

Draeger-Langendorf

Funeral Home and Crematory

4600 County Line Road

Racine, Wis.

Celebrate
the life of: Hughes, Cheryle M. "Cherry"
Send Flowers
Or call 888-579-7982 to order by phone.