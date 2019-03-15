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WYOCENA - The Rev. William L. Horsman, age 89 of Wyocena, passed away Tuesday, March 12, 2019, at the Columbia Healthcare Center.

Funeral services will be held Monday, March 18, 2019, at 11 a.m. at WYOCENA COMMUNITY CHURCH in Wyocena, with the Rev. Mark Brandel officiating. Interment will follow at Wyocena Cemetery. Visitation will be held from 9:30 a.m. until the time of services at the church Monday.

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In lieu of flowers, memorials may be made to the Columbia Healthcare Center Foundation. P.O. Box 895, Wyocena, WI 53969. Online condolences may be made at www.grassefs.com. Grasse Funeral Service in Pardeeville is serving the family.

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