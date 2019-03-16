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MONONA - Theodore J. "Ted" Holen, age 93, of Monona, passed away peacefully with family by his side on Friday, March 15, 2019, at St. Mary's Hospital. Funeral services are pending. A full obituary will appear at a later date.

Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

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Gunderson East

Funeral & Cremation Care

5203 Monona Drive

(608) 221-5420

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the life of: Holen, Theodore J.
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