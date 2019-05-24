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MADISON - Robert "RJ" Hess, age 72, passed away on May 21, 2019.

Visitation will be from 10 a.m. until 12 noon, on Saturday, June 29, 2019, at CRESS FUNERAL HOME, 3325 E. Washington Ave., Madison, with a memorial service to begin at 12 noon until 2 p.m. Please share your memories at www.CressFuneralService.com.

Cress Funeral and Cremation Service

3325 East Washington Ave., Madison

(608) 249-6666

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the life of: Hess, Robert "RJ"
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