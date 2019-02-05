Try 1 month for 99¢

BLACK EARTH - Lorraine W. Herrling, age 75, of Black Earth, passed away on Saturday, Feb. 2, 2019, at Agrace HospiceCare.

A Memorial Service will be held at NEW HEIGHTS LUTHERAN CHURCH, 1705 Center St., Black Earth, at 11 a.m., on Saturday, Feb. 9, 2019. Visitation will be held at the church from 10 a.m. until the time of the service on Saturday. Online condolences may be made at www.gundersonfh.com.

Sign up to get each day's obituaries sent to your email inbox

Sign up here to receive a daily email alert of local and national obituaries

Gunderson-Camacho Black Earth

Funeral & Cremation Care

1710 Center St.

(608) 767-3684

Tags

Celebrate
the life of: Herrling, Lorraine W.
Send Flowers
Or call 888-579-7982 to order by phone.