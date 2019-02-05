...FREEZING RAIN, SLEET AND SNOW EXPECTED LATER TODAY AND
TONIGHT...
.A WINTRY MIX HAS STARTED TO SPREAD INTO SOUTHERN WISCONSIN THIS
AFTERNOON. IT WILL REACH OUR LAKE MICHIGAN COUNTIES BY AROUND 6
PM. THE PRECIPITATION WILL LIKELY START OUT AS SNOW, BUT THEN
TRANSITION OVER TO SLEET AND FREEZING RAIN, THEN ALL FREEZING
RAIN AND DRIZZLE LATER THIS EVENING AND OVERNIGHT. THE BULK OF THE
PRECIPITATION WILL OCCUR THIS EVENING. THIS WINTRY MIX WILL
RESULT IN HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS LATER THIS AFTERNOON
THROUGH TONIGHT, AND PERHAPS STRETCHING INTO THE WEDNESDAY MORNING
COMMUTE.
ICE ACCUMULATIONS BETWEEN A TENTH AND TWO TENTHS OF AN INCH ARE
EXPECTED, MAINLY EAST AND SOUTH OF MADISON. SOME AREAS NEAR
KENOSHA MAY APPROACH A QUARTER OF AN INCH OF ICE. TEMPERATURES
WILL BE IN THE 20S TONIGHT, RISING TO NEAR FREEZING IN THE FAR
SOUTHEAST.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CST
WEDNESDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL ICE ACCUMULATION OF
0.05" NORTH OF MADISON TO 0.12" TO THE SOUTH. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 1 TO 2 INCHES NORTH OF MADISON, 1/2 INCH OR
LESS TO THE SOUTH.
* WHERE...SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...THROUGH 6 AM CST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE LATE AFTERNOON AND
EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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