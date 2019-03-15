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EVANSVILLE - Donna Marie (Gardner) Haakenson, age 80, of Evansville, passed away peacefully with her family by her side at St. Mary's Hospital in Madison, on Tuesday, March 12, 2019, after suffering complications from a stroke.

A memorial service will be held at 11 a.m. on Tuesday, March 19, 2019, at COOKSVILLE LUTHERAN CHURCH. A Visitation will be held from 4 p.m. to 8 p.m. on Monday, March 18, 2019, at WARD-HURTLEY FUNERAL HOME, Evansville, and from 10 a.m. until the time of service on Tuesday at church. Condolences may be expressed at wardhurtley.com.

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